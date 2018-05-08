"Дома и стены помогают": Кубок мира по футболу впервые прибыл в Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбург впервые прибыл главный футбольный трофей планеты - Кубок мира, за который уже совсем скоро начнется борьба на российских стадионах. Перед тем, как его выставят на всеобщее обозрение для всех желающих, на стадионе "Екатеринбург Арена" состоялась презентация для городских СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы все проделали огромную работу по подготовке. Были, конечно, определенные неудобства для жителей, связанные с ремонтом дорог, прокладкой коммуникаций, строительными работами. Хочу поблагодарить всех екатеринбуржцев и гостей столицы Урала за терпение. Мы будем принимать действительно крупный футбольный турнир. Сегодня все работы идут в плановом режиме, 99,9% работ завершено", - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, все сделано в полном соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

"Нам особенно приятно, что все тренировочные площадки перейдут нашим детским спортивным школам. Это будет ощутимое наследие для молодых начинающих футболистов. Уверен, что проведение чемпионата мира по футболу именно у нас, на Урале, придаст дополнительный эффект к развитию самого популярного вида спорта", - добавил губернатор.

Гендиректор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ по футболу-2018 Микаэль Вине рассказал, что уже осмотрел стадион "Екатеринбург Арена", и он произвел на него самое положительное впечатление.

"Опыт проведения Кубка Конфедераций дает мне уверенность в том, что болельщики, которые приедут сюда, смогут испытать хорошие эмоции от этого стадиона. По своему многолетнему опыту работы в России я могу утверждать, что гостеприимство россиян болельщики увезут с собой и будут помнить долгие годы", - отметил Микаэль Вине.

А посол ЧМ-2018, известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась своими впечатлениями от Екатеринбурга в преддверии мундиаля.

"Я знаю, как все ждут чемпионат мира. Здесь пройдет четыре игры, и это здорово. Я вижу перемены, мы сидим сейчас на этом огромном стадионе. Вы могли представить 10 лет назад, что здесь такое будет? Я, например, нет", - призналась спортсменка.

Говоря о своих ожиданиях от чемпионата, Евгений Куйвашев выразил надежду, что золотой Кубок мира, который сегодня покажут екатеринбуржцам, еще вернется на Урал - когда его выиграет сборная России.

Микаэль Вине отметил, что он с нетерпением ждет 14 июня, когда "вся страна соединится в едином порыве, имя которому - чемпионат мира по футболу".

А Ляйсан Утяшева добавила, что чудеса случаются.

"Дома и стены помогают. А поддержка болельщиков поможет нашим футболистам показать красивый футбол", - уверена она.

В заключении встречи представитель Coca-Cola в России и посол ЧМ-2018 подписали футбольный мяч, который торжественно вручили губернатору. Перед этим Ляйсан Утяшева продемонстрировала со снарядом несколько упражнений из гимнастики, сорвав аплодисменты.

Сразу после презентации для журналистов Кубок мира переместился на площадь у Дворца молодежи, где уже собрались многочисленные зрители. В толпе был замечен талисман предстоящего чемпионата - волк Забивака, который охотно фотографировался с болельщиками.

Напомним, с 11 по 12 мая возможность увидеть Кубок чемпионата мира в Екатеринбурге получат все желающие. Приобщиться к живой истории футбола и сделать фото с уникальным трофеем горожане смогут на набережной Плотинки.