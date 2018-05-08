"Дома и стены помогают": Кубок мира по футболу впервые прибыл в Екатеринбург

в этот день
08.05.18
16:00
В Екб.18:00
Пашинян избран премьер-министром Армении
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Главное
Госдума решает судьбу премьера. Трансляция

Тема дня
"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 929

"Дома и стены помогают": Кубок мира по футболу впервые прибыл в Екатеринбург
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

кубок мира по футболу (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбург впервые прибыл главный футбольный трофей планеты - Кубок мира, за который уже совсем скоро начнется борьба на российских стадионах. Перед тем, как его выставят на всеобщее обозрение для всех желающих, на стадионе "Екатеринбург Арена" состоялась презентация для городских СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы все проделали огромную работу по подготовке. Были, конечно, определенные неудобства для жителей, связанные с ремонтом дорог, прокладкой коммуникаций, строительными работами. Хочу поблагодарить всех екатеринбуржцев и гостей столицы Урала за терпение. Мы будем принимать действительно крупный футбольный турнир. Сегодня все работы идут в плановом режиме, 99,9% работ завершено", - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, все сделано в полном соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА).

"Нам особенно приятно, что все тренировочные площадки перейдут нашим детским спортивным школам. Это будет ощутимое наследие для молодых начинающих футболистов. Уверен, что проведение чемпионата мира по футболу именно у нас, на Урале, придаст дополнительный эффект к развитию самого популярного вида спорта", - добавил губернатор.

Гендиректор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к ЧМ по футболу-2018 Микаэль Вине рассказал, что уже осмотрел стадион "Екатеринбург Арена", и он произвел на него самое положительное впечатление.

Микаэль Вине(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

"Опыт проведения Кубка Конфедераций дает мне уверенность в том, что болельщики, которые приедут сюда, смогут испытать хорошие эмоции от этого стадиона. По своему многолетнему опыту работы в России я могу утверждать, что гостеприимство россиян болельщики увезут с собой и будут помнить долгие годы", - отметил Микаэль Вине.

А посол ЧМ-2018, известная российская гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась своими впечатлениями от Екатеринбурга в преддверии мундиаля.

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я знаю, как все ждут чемпионат мира. Здесь пройдет четыре игры, и это здорово. Я вижу перемены, мы сидим сейчас на этом огромном стадионе. Вы могли представить 10 лет назад, что здесь такое будет? Я, например, нет", - призналась спортсменка.

Ляйсан Утяшева(2018)|Фото: Накануне.RU

Говоря о своих ожиданиях от чемпионата, Евгений Куйвашев выразил надежду, что золотой Кубок мира, который сегодня покажут екатеринбуржцам, еще вернется на Урал - когда его выиграет сборная России.

Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Микаэль Вине отметил, что он с нетерпением ждет 14 июня, когда "вся страна соединится в едином порыве, имя которому - чемпионат мира по футболу".

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

А Ляйсан Утяшева добавила, что чудеса случаются.

"Дома и стены помогают. А поддержка болельщиков поможет нашим футболистам показать красивый футбол", - уверена она.

Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

В заключении встречи представитель Coca-Cola в России и посол ЧМ-2018 подписали футбольный мяч, который торжественно вручили губернатору. Перед этим Ляйсан Утяшева продемонстрировала со снарядом несколько упражнений из гимнастики, сорвав аплодисменты.

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев, Микаэль Вине, Ляйсан Утяшева, кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

Сразу после презентации для журналистов Кубок мира переместился на площадь у Дворца молодежи, где уже собрались многочисленные зрители. В толпе был замечен талисман предстоящего чемпионата - волк Забивака, который охотно фотографировался с болельщиками.

волк Забивака, болельщики(2018)|Фото: Накануне.RU

тур кубка мира по футболу, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, с 11 по 12 мая возможность увидеть Кубок чемпионата мира в Екатеринбурге получат все желающие. Приобщиться к живой истории футбола и сделать фото с уникальным трофеем горожане смогут на набережной Плотинки.

кубок мира по футболу(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: футбол, Кубок мира, Екатеринбург
08.05.2018 14:21 Мск | Екатеринбург | Артем Малянов
16:21 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 08:03 Мск
Кубок мира по футболу впервые прибудет в Екатеринбург








Добавить комментарий:

"Дома и стены помогают": Кубок мира по футболу впервые прибыл в Екатеринбург
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+