Доходы российских компаний от экспорта СПГ в первом квартале 2018 года выросли 2,4 раза

Российские компании-экспортеры СПГ в первом квартале 2018 г. увеличили свои доходы в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Данные приводит Федеральная таможенная служба.

Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин - 2") и "Ямал СПГ" получили $1,3 млрд. Физический объем экспорта СПГ вырос в 2,1 раза - до 9,8 млн куб. м, сообщает ТАСС.

Sakhalin Energy - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.