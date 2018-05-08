Загрязняли воздух и воду: агробизнес Вайнштейнов в Челябинске получил штраф природоохранной прокуратуры

Прокурор природоохранной прокуратуры в Челябинске возбудил сразу несколько административных дел в отношении должностных лиц ООО "Агрокомплекс "Чурилово", предприятие оштрафовано на сумму в 260 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось в ходе проверок, "Чуриловский" агрокомплекс под Челябинском незаконно осуществлял забор воды из озера Первое, не имея на это разрешительных документов. Срок действия прежнего разрешения истек, как выяснилось после проверки, 31 декабря прошлого года.Предприятие также осуществляло выброс вредных веществ в атмосферу без положенных по закону согласований и соблюдения требований природоохранного законодательства. Руководители агрокомплекса подали в региональное Министерство экологии заявку о постановке на учет предприятия как загрязнителя окружающей среды с опозданием и нарушением регламентов.

На предприятии обещают оперативно устранить выявленные недостатки, штраф, естественно, придется заплатить.

ООО "Агрокомплекс "Чурилово" принадлежит челябинской семье Евгения и Сергея Вайнштейнов. Предприятие является крупнейшим на Урале производителем овощей и листовой зелени в закрытых грунтах (теплицах) с общей площадью в 191 тыс. кв. м. В 2017 году было объявлено об открытии еще двух площадок в Усть-Катаве Челябинской области и в Мартыновке Курганской области, объем инвестиций через "Россельхозбанк" должен составить порядка 10 млрд. руб.

Напомним, что 7 мая сразу после инаугурации президент Владимир Путин поручил кардинально снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в ряде промышленных центров, включая Челябинск и Магнитогорск