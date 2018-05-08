Telegram оспорил решение ВС РФ о законности предоставления ключей шифрования ФСБ

Представители мессенджера Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда России с требованием признать нарушающим законодательство приказ ФСБ о передаче ключей шифрования. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката Павла Чикова.

"В Апелляционную коллегию Верховного суда России подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС России от 20 марта 2018 года", - написал Чиков.

Представители мессенджера настаивают, что решение об административном правонарушении Telegram принято на основании оспариваемого приказа и с существенным нарушением норм права.

В частности, защита сервиса считает, что приказ устанавливает внесудебный порядок получения данных, составляющих тайну переписки, что противоречит федеральному законодательству.

Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.