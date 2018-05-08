Путин поздравил Пашиняна со вступлением в должность премьера Армении

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю вступления его в должность премьер-министра Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнёрского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", – подчеркнул глава российского государства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Национальное собрание Армении поддержало лидера оппозиции Пашиняна при голосовании за кандидата на пост премьер-министра страны.