На Среднем Урале завершено следствие по делу "Бухты Квинс"

В Свердловской области завершено следствие по уголовному делу о хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Фигуранты дела - бард Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В ходе следствия, от указанных преступных действий пострадали 65 потерпевших-физических лиц и одно юридическое лицо - ПЖСК "Бухта Квинс". Общий ущерб - более 54 млн руб.

"Обвиняемые знали о том, что определённые строительные работы уже выполнены, в связи с чем не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы", - пояснили в ведомстве. В ближайшее время СКР передаст материалы уголовного дела представителям потерпевшей стороны и двоим обвиняемым, а также их защитникам, чтобы ознакомиться с ними.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении третьей обвиняемой - Ларисы Ассоновой было завершено в феврале 2018 года. Фигурантка признала свою вину и способствовала расследованию преступления. Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой ещё рассматривается судом.

Напомним, сам Александр Новиков называл дело по статье "мошенничество" сфабрикованным, а предъявленное ему обвинение "вне закона". По его словам, он является собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 млн руб., и вложил в строительство для его завершения еще 72 млн руб. - то есть "больше, чем все пайщики, вместе взятые, в два раза".