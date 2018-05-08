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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
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На Среднем Урале завершено следствие по делу "Бухты Квинс"
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Бухта Квинс, дома (2018) | Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

В Свердловской области завершено следствие по уголовному делу о хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Фигуранты дела - бард Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
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В ходе следствия, от указанных преступных действий пострадали 65 потерпевших-физических лиц и одно юридическое лицо - ПЖСК "Бухта Квинс". Общий ущерб - более 54 млн руб.

"Обвиняемые знали о том, что определённые строительные работы уже выполнены, в связи с чем не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы", - пояснили в ведомстве. В ближайшее время СКР передаст материалы уголовного дела представителям потерпевшей стороны и двоим обвиняемым, а также их защитникам, чтобы ознакомиться с ними.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении третьей обвиняемой - Ларисы Ассоновой было завершено в феврале 2018 года. Фигурантка признала свою вину и способствовала расследованию преступления. Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой ещё рассматривается судом.

Напомним, сам Александр Новиков называл дело по статье "мошенничество" сфабрикованным, а предъявленное ему обвинение "вне закона". По его словам, он является собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 млн руб., и вложил в строительство для его завершения еще 72 млн руб. - то есть "больше, чем все пайщики, вместе взятые, в два раза".

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08.05.2018 13:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:35 Екб


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На Среднем Урале завершено следствие по делу "Бухты Квинс"
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