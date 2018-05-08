Зюганов: Предложенным составом правительства стратегия президента реализована не будет

КПРФ выступает за новую стратегию правительства, предложенным составом правительства стратегия президента РФ реализована не будет, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Нам нужна новая стратегия, в противном случае ни указы президента, ни его обращения к стране таким составом правительства реализованы быть не могут", - сказал Зюганов журналистам по итогам встречи фракции КПРФ с кандидатом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Геннадий Зюганов также прокомментировал предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты заместителей председателя Правительства.

В частности, он отметил, что Антон Силуанов — "спокойный, хорошо разбирающийся в финансовых проблемах специалист".

"Но нужен стратег, который позволял бы профинансировать производство и дал бы возможность выйти на необходимые темпы развития", — считает лидер фракции КПРФ. Он сообщил, что предложил Дмитрию Медведеву изучить советский, китайский и немецкий опыт в этой сфере. Лидер фракции КПРФ также выразил недовольство кандидатурой Виталия Мутко. Ранее Дмитрий Медведев предложил его кандидатуру на пост заместителя Председателя Правительства по вопросам строительства и региональной политики.

Напомним, заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев ранее заявил, что однопартийцы в Госдуме не поддержат кандидатуру Медведева.