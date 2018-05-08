После Дня Победы в Екатеринбурге закроют на ремонт две улицы

После празднования Дня Победы в Екатеринбурге на двух участках улично-дорожной сети начнется ремонт дорожного покрытия. В связи с этим будет закрыто движение. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

С 10 по 25 мая ограничения будут действовать по улице Пехотинцев на участке от Бебеля до Летчиков с 21.00 до 06.00. А также на месяц, с 10 мая по 10 июня, закроют движение по путепроводу в районе Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства: от улицы Главной до 21 километра Сибирского тракта.