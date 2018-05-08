На Южном Урале участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы

В Челябинской области 1 тыс. 260 южноуральских участников и инвалидов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

962 участников и 298 инвалидов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Выплата будет происходить в течение мая – июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами.