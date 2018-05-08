Екатеринбург очищен от грязи на 95%

В программе "Открытая студия" на канале "41-Домашний" замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко рассказал о месячнике чистоты в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Службы благоустройства провели уборку в апреле. Жители Екатеринбурга принимали активное участие в субботниках. На данный момент убрано 1 тыс. 920 км дорог, помыто 33 тыс. дорожных знаков и 706 светофоров. Жители, наверное, заметили, что активно идут работы по мойке и покраске ограждений", - пояснил Кожемяко.

Он отметил, что на первичный ремонт работ использовали более 1 тыс. тонн холодного асфальта. Продолжаются работы по уборке газонов. Город через пару-тройку дней будет очищен от мусора.

Напомним, что 5 мая прошёл общегородской субботник. Представители органов власти и горожане вышли на уборку территорий.