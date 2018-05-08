У МИД КНР нет информации о визите Ким Чен Ына

В МИД КНР не опровергли факт прибытия в Китай северокорейской делегации, но и не стали раскрывать каких-либо деталей этого. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Гэн Шуан рассказал журналистам, что у него нет информации о визите северокорейского лидера.

"Китай и Северная Корея – соседи, и они поддерживают двусторонние связи и обмены" – отметил он.

В южнокорейской прессе появилась информация о том, что в аэропорту города Далянь на северо-востоке КНР был замечен вип-самолёт "Эйр Корё". В самом Даляне якобы усилены меры безопасности, из чего в прессе появились предположения о том, что в Китай с тайным визитом прибыла высокопоставленная делегация, в составе которой – возможно даже верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын.

О прошлом визите северокорейского лидера также было официально объявлено только по завершении.