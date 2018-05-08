Песков не исключил назначений в новой администрации президента

В Кремле не исключили назначений в новой администрации президента.

"Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, они могут идти параллельно с перестановками в правительстве.

Накануне кабмин во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку, а позже его кандидатура была внесена в Госдуму президентом России Владимиром Путиным для получения согласия на назначение председателем правительства. Сегодня нижняя палата парламента соберется для утверждения главы кабмина.

В понедельник Медведев на встрече с депутатами от партии "Единая Россия" предложил кандидатов в новый состав кабинета министров.