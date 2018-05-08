В природоохранную прокуратуру поступило пять заявлений протеста вырубке сквера в Тюмени

В природоохранную прокуратуру поступило несколько заявлений о протесте вырубке деревьев в сквере на Республики в Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вскоре после того, как стало известно о вырубке, я обратилась в природоохранную прокуратуру. На тот момент это было первое заявление, вскоре их поступило еще четыре", - рассказала Накануне.RU активист движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина.

Отметим, создатель инициативной группы защитников сквера Виктор Егоров призывает встретиться с властями и добиться, чтобы точку зрения горожан услышали.

"Участники инициативной группы предлагают организовать встречу мэра Тюмени Александра Моора и губернатора области Владимира Якушева с жителями с приглашением экологов, муниципальных депутатов и специалистов по организации "зеленой" инфраструктуры современной городской среды", - написал Егоров в своем Facebook.

Напомним, вырубка произошла в ночь на 21 апреля. Вырубку заметил тюменский эколог Дмитрий Велижанин и оперативно вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали инцидент. По его словам, сквер "каким-то образом" в конце 2017 г. был выделен под деловую застройку (проще говоря, под строительство торговых центров).