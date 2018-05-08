Одиннадцать свертков "скорости". В Кургане полиция задержала автомобиль с наркотиками

Курганские полицейские задержали автомобиль, в котором житель Каргапольского района перевозил наркотики.

Задержание прошло 4 мая в Рябково по улице Карбышева возле центра Илизарова, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

В ходе осмотра автомобиля оперативники изъяли более 20 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков различных наименований. В бардачке автомобиля полицейские обнаружили 11 свертков со "скоростью", а под пассажирским сидением - коробку, в которой 31-летний злоумышленник хранил два свертка со "спайсом".

Со слов подозреваемого, наркотики он перевозил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.