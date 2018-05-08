9 мая Средний Урал накроют сильные дожди

9 мая в Свердловской области ожидается циклон: местами очень сильные дожди и ветер до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщается в метеорологическом предупреждении, опубликованном на сайте Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в день праздника 9 мая будет идти дождь с мокрым снегом, однако температура воздуха может подняться до 17 градусов тепла.

Такие погодные условия сохранятся 10 и 11 мая. Синоптики обещают умеренные дожди с мокрым снегом и температуру воздуха днем от 8 до 17 градусов выше нуля. Порывы ветра 10 мая снизятся до 15 метров в секунду, 11 мая – до 4-9.

Напомним, что 4 мая в нескольких городах Свердловской области прошли сильные снегопады.