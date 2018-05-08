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08.05.2018 13:01 Мск (15:01 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
В "Российской газете" рассказали, откуда взялся скандальный вопрос про "штрафбаты" Жукова
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георгий жуков (2010) |

В "Российской газете – Неделя" (РГ) прокомментировали появление в 90-м номере викторины с вопросом о разминировании полей "штрафбатами". Редакция еженедельника не считает содержание теста о войне, размещенного накануне Дня Победы, фальсификацией истории. Накануне.RU приводит ответ РГ целиком.

"Спасибо за пристальное внимание к "Российской газете – Неделя". Уверен, что глубокое изучение всех материалов номера не оставило у вас сомнения в самом серьезном и взвешенном отношении редакции к прошлому и настоящему нашей страны.

Вопрос в викторине нельзя отнести к фальсификации истории по нескольким причинам.

Факт, обозначенный в вопросе, приведен из книги "Крестовый поход в Европу" Дуайта Эйзенхауэра, где он дословно приводит свой разговор с маршалом Георгием Жуковым во время полета в Ленинград. Он поинтересовался у Георгия Константиновича, каким образом Красная Армия преодолевала поля. Ответ был именно тот, который приведен в вопросе, а именно: "Когда мы подходим к минному полю, наша пехота проводит атаку так, как будто этого поля нет. Потери, которые войска несут от противопехотных мин, считаются всего лишь равными тем, которые мы понесли бы от артиллерийского и пулеметного огня, если бы немцы прикрыли данный район не одними только минными полями, а значительным количеством войск. Атакующая пехота не подрывает противотанковые мины. Когда она достигает дальнего конца поля, образуется проход, по которому идут саперы и снимают противотанковые мины, чтобы можно было пустить технику".

Соответственно, идея использовать "штрафбат" для разминирования была предложена именно маршалом Жуковым. Идея создания самих "штрафбатов" из уголовников, хотевших искупить кровью, принадлежала нескольким лицам высшего командного состава. Но! Окончательно вопрос на обсуждение вынес именно маршал Жуков. Так утверждают наши консультанты по истории", - рассказал Накануне.RU шеф - редактор "РГ – Неделя" Михаил Чкаников.

РГ, Маршал Жуков, штрафбат(2018)|Фото: Читатель РГ

Напомним, вопрос викторины, который был напечатан на странице со сканвордами и анекдотами в преддверии Дня Победы, звучал так: "Именно маршал Георгий Жуков был инициатором создания "штрафбатов", которые пускали по минным полям, чтобы за ними прошли саперы, убиравшие оставшиеся мины. Сколько знаков отличия советских и иностранных было у маршала?"

РГ, Маршал Жуков, штрафбат(2018)|Фото: Читатель РГ

В комментарии Накануне.RU историк Евгений Спицын заявил, сведения о разминировании полей "штрафбатами" не имеют ничего общего с реальностью, а составители викторины списали появление провокационного вопроса на человеческий фактор.

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08.05.2018 13:01 Мск | Анна Смирнова
15:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 11:35 Мск
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая








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В "Российской газете" рассказали, откуда взялся скандальный вопрос про "штрафбаты" Жукова
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