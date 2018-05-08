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Пашинян избран премьер-министром Армении
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Лидер оппозиции Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов Национального собрания страны на специальном заседании во вторник, передает "Интерфакс".
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За Пашиняна проголосовали 59 парламентариев, 42 - против.

Как сообщало Накануне.RU, кандидатура лидера армянской оппозиции была единственной для выдвижения на пост премьера страны.

Напомним, 1 мая на специальном заседании Национальное собрание РА не избрало премьер-министра. За единственного кандидата, Никола Пашиняна, тогда проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения. После в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Саргсян в итоге подал в отставку.



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15:02 Екб


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Пашинян избран премьер-министром Армении
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