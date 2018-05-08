Движение в центре Челябинска 9 мая закроют на время проведения парада, шествия, концерта и фейерверка

В Челябинске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, будет закрыто движение транспорта по ряду центральных улиц, сообщили Накануне в пресс-службе городской администрации.

С 10 часов до 14 часов во время прохождения парада Победы движение будет закрыто:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;

- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),

- улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.

С 10 часов до 19 часов будет закрыто движение по улице Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.

Во время шествия Бессмертного полка с 13 до 15 часов закроют движение:

- проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.

С 20 часов до 23.30 будет закрыто движение:

- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;

- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.