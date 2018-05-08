Движение в центре Челябинска 9 мая закроют на время проведения парада, шествия, концерта и фейерверка

В Челябинске 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, будет закрыто движение транспорта по ряду центральных улиц, сообщили Накануне в пресс-службе городской администрации.
С 10 часов до 14 часов во время прохождения парада Победы движение будет закрыто:
- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту не закрывается;
- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (на время прохождения колонны),
- улица Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта;
- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда.
С 10 часов до 19 часов будет закрыто движение по улице Тимирязева от улицы Свободы до улицы Воровского.
Во время шествия Бессмертного полка с 13 до 15 часов закроют движение:
- проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках);
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня.
С 20 часов до 23.30 будет закрыто движение:
- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улица Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
- улица Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до улицы Российской;
- Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улица Труда от улицы Российской до Свердловского проспекта.