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Новости
08.05.2018 12:57 Мск (14:57 Екб)
спорт | Пермский край
ХК "Молот-Прикамье" получит 100 млн от краевых властей
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хоккейный клуб Молот-Прикамье (2017) | Фото: пресс-служба ХК Молот-Прикамье

Хоккейный клуб "Молот-Прикамье" получит от краевых властей 100 млн руб. в сезоне 2018/19 годов. Таким образом, команда сможет продолжить выступление в высшей хоккейной лиге.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, письмо, которым гарантируется финансирование команды, получено от Министерства спорта Пермского края.

"Хоккейный клуб и его болельщики благодарят губернатора Максима Решетникова и главу краевого министерства спорта и туризма Олега Глызина за поддержку и доверие, которое сложно переоценить в это непростое время. Нам предстоит большая работа и в спортивном плане, и в части оптимизации бюджета, и в работе по привлечению спонсоров", - отмечают в руководстве клуба.

Как сообщало Накануне.RU, "Молот-Прикамье" в рамках подготовки к новому сезону, объявил о поиске спонсоров. Поддержки и желания участвовать в финансировании со стороны предпринимателей руководство клуба не увидело.

Ранее из-за отсутствия спонсора волейбольный клуб "Прикамье" отказался от участия в играх Чемпионата России 2018.

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08.05.2018 12:57 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:57 Екб


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ХК "Молот-Прикамье" получит 100 млн от краевых властей
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