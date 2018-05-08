В Тюмени прошла торжественная церемония у памятника  Федюнинскому

Накануне праздника Великой Победы в Тюмени прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, кавалеру многих фронтовых наград, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому. В митинге, организованном Управой Калининского административного округа, приняли учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, члены Тюменского городского клуба ветеранов, жители города Тюмени.

Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна Российской Федерации и теплых слов о жизни и подвиге Ивана Федюнинского, прошедшего боевой путь от лейтенанта до генерала армии, соратника и близкого друга Георгия Жукова, организатора и участника прорыва блокады Ленинграда.

Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре в августе 2017 года благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова, финансовую поддержку в реализации проекта оказали АО "Транснефть – Сибирь" и ЗАО "Спинокс", авторами монумента стали екатеринбургские скульпторы братья Бородины.

На торжественном митинге в память легендарного полководца заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк отметил, что не случайно первый в России памятник генералу установлен на тюменской земле, Иван Иванович, где бы он не исполнял свой воинский долг, от степей Монголии и до берлинских предместий, всегда отмечал, что он сибиряк, и Тюмень – это его малая родина. Символические ключи от памятника были переданы коллективу школы имени Федюнинкого, и в этом заложен глубокий смысл преемственности поколений, когда не только ответственность за сохранность монумента, но и ответственность за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны берет на себя юное поколение.