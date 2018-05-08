В Москве 14 мая состоится торжественное открытие памятника Марине Цветаевой

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели примет участие в торжественном открытии созданного им памятника Марине Цветаевой в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дома-музея поэтессы.

Церемония состоится 14 мая в 15.00 на территории московской школы № 1619 им. М. Цветаевой в районе Строгино.

Автор скульптуры дарит монумент гимназии и городу.

Также в церемонии открытия памятника примут участие внучка Анастасии Цветаевой, хранитель ее архива Ольга Трухачева, историк, литературовед, основатель и экс- директор Дома-музея Марины Цветаевой Эсфирь Красовская, директор Дома-музея Марины Цветаевой Елена Жук и директор ГБОУ "Школа № 1619" Диана Соколова.