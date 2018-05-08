Арбитраж вернул иск о банкротстве "Ямалкоммунэнерго"

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа вернул заявление о банкротстве "Ямалкоммунэнерго". Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе суда, с ходатайством обратился истец - завод блочно-модульных котельных "ЭнергоЛидер".

Напомним, завод заявил о наличии долга ямальских энергетиков в размере 2,2 млн руб. Позднее в "Ямалкоммунэнерго" пояснили, что на текущую дату задолженность перед "ЭнергоЛидером" отсутствует.

"Ямалкоммунэненрго" (учредитель - "Интертехэлектро-Новая генерация") - крупнейшее в Ямало-Ненецком автономном округе ресурсоснабжающее предприятие. Его филиалы действуют в Муравленко, Губкинском и Надыме, а также в Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Два дочерних предприятия – ОАО "Тепло-Энергетик" в городе Лабытнанги и ООО ЭК "ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" в селе Красноселькуп..