На школьной линейке в Черкассах более 40 детей потеряли сознание

В Черкассах во время торжественной линейки 17 школьников потеряли сознание. Всего госпитализированы 42 ребенка, из которых один в реанимации. Об этом в Facebook сообщил помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

По его словам, анализ воздуха показал, что сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не было. Спасатели проводят исследования территории и помещений школы на наличие опасных веществ более широкого спектра действия. Проводится работа по исследованию радиационного фона.

Инцидент произошел в Черкасской 8-й общеобразовательной школе. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом.

Как пишут очевидцы, всех школьников распустили по домам.

"С ребенком ехали из поликлиники к вокзалу. Пока доехали, 7 скорых встретили. И все в областную детскую везут. С сиренами и мигалками, что-то серьезное", - написала пользователь Светлана Пономарева.

"20 детей в реанимации, дети разного возраста, падали на улице, у некоторых открылась рвота", - прокомментировала Светлана Dzhadzha.

Торжественная линейка в школе была посвящена Дню памяти и примирения, который киевская власть отмечает 8 мая.