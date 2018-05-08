Первое шествие "Бессмертного полка" пройдет в Антарктиде

8 мая на станции Новолазаревская в Антарктиде впервые в истории состоится шествие "Бессмертного полка".

В акции примут участие 32 зимовщика 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), сообщил ТАСС один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов.

Он также рассказал, что с семьей ходил на шествие в Санкт-Петербурге. В этом году День Победы пришелся на зимовку, и участники экспедиции решили провести "Бессмертный полк" в Антарктиде.

Организатор акции добавил, что зимовщики заранее подготовили таблички с фотографиями родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Шествие "Бессмертного полка" пройдет от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением названия станции и карты Антарктиды.

Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" стартовала в США.