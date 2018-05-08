Заместители Кобылкина продолжают богатеть: покупают новые машины и недвижимость

заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департаментаЯмальские чиновники отчитались о доходах за 2017 год: доходы членов аппарата губернатора ЯНАО выросли, а имущество пополнилось новыми иномарками и квартирами, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров заработал в 2017 г. 38,9 млн руб.. Его доход вырос более чем на 10 млн руб. В 2016 году чиновник заработал 28,4 млн руб. Глава департамента по-прежнему владеет тремя квартирами, двумя жилыми домами, тремя земельными участками, из них один приусадебный (1400), другой для ведения личного подсобного хозяйства (2000 кв. м), двумя гаражами и сараем.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова в 2017 г. заработала 30,7 млн руб., увеличив свой доход почти на три миллиона рублей. В собственности Свинцовой по-прежнему два земельных участка, два дома и две квартиры. Еще одна квартира находится в пользовании.

Замглавы региона, директор департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Карасев сообщил о доходе в 24,8 млн руб. В 2016 г. его доход составил 20,8 млн руб. В собственности у чиновника было три квартиры площадью 75,1 кв. м, 39 кв. м и 33,3 кв. м. В прошлом году глава департамента приобрел еще одну квартиру - 71,1 кв. м. Также ему по-прежнему принадлежит мототранспортное средство Kawasaki. Супруге Карасева принадлежат две квартиры и легковые автомобили Mercedes Benz и Volkswagen.

Возросли и доходы вице-губернатора Ямала Ирины Соколовой. Она отчиталась о доходе в 29,1 млн руб., в 2016 г. ее доходы составили 25,9 млн руб. В собственности чиновницы две квартиры площадью 137,5 и 264,1 (пополам с супругом), в пользовании - дом и нежилое помещение. Ее супруг заработал 1,4 млн руб. и приобрел легковой автомобиль Mercedes-Benz к уже имеющемуся автомобилю BMW.

Доходы заместителя главы Ямала Алексея Ситникова упали с 35,8 млн руб. до 27,6 млн руб. Первый заместитель губернатора продал дом площадью 412 "квадратов" и жилой участок 1 тыс. 267 кв. м. Из транспорта у него – машина "УАЗ", мотолодка, квадроцикл и снегоход. Также чиновник приобрел автомобиль Mercedes.

В пользовании у него и супруги, которая заработала в этом году 8,6 млн руб. (в 2016 - 16,9 млн руб)., квартира в 187 кв. м. Жена зама владеет двумя легковыми авто Nissan и Volvo и двумя снегоходами.

Руководитель аппарата Кобылкина, заместитель губернатора Наталия Фиголь в 2017 г. также увеличила свои доходы. Она заработала 29 млн руб. В собственности у чиновницы машиноместо, квартира площадью 54,8 "квадратов". В прошлом году Наталия Фиголь приобрела еще одну квартиру 70,6 кв. м. В пользовании у нее осталась квартира 125,1 кв. м. Супруг чиновницы заработал 1,4 млн руб., в его собственности помимо недвижимости два авто - Toyota и Volvo.

Доход замгубернатора Михаила Кагана, незначительно снизился с 28,6 млн руб. до 27,7 млн руб. Чиновник каждый год меняет автомобили: в 2016 он сменил Toyota на Land Rover, а в 2017 продал эту машину и приобрел Mercedes.

Доходы замгубернатора Татьяны Бучковой возросли с 19 млн руб. до 24,6 млн руб. в ее собственности квартира площадью 100,4 "квадратов" и машиноместо.

Замгубернатора по экономике Дмитрий Артюхов увеличил доход с 17 млн руб. до 25,3 млн руб. В его собственности по-прежнему находятся земельный участок и авто Audi, квартира площадью 117,4 кв. м в пользовании.

Вырос доход уполномоченного по правам человека в ЯНАО. В 2017 г. Анатолий Сак заработал 11,4 млн руб. Он владеет земельным участком и квартирой (еще одна в пользовании), двумя авто - Nissan и Lexus, а также снегоболотоходом.

Больше 10 млн руб. заработали помощник губернатора Антон Шкурин и первый заместитель директора департамента финансов Андрей Захаров.

Почти на четыре миллиона снизился доход бывшей главы администрации Ноябрьска, а нынче - советника губернатора Жанны Белоцкой. В 2017 г. она заработала 7,6 млн руб. В ее собственности земельный участок, два жилых дома и три квартиры - одна из них (площадью 83,47 кв. м) была приобретена в прошлом году. Один жилой дом находится в Белоруссии, там же земельный участок, которым пользуется Белоцкая. Чиновница также владеет автомобилями ВАЗ и Mitsubishi.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 2017 г. заработал 23,6 млн руб