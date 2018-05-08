Экс-сотрудники МУПов заплатят 56 млн рублей за кражу денег, выделенных на питание школьников

В Екатеринбурге суд признал виновными бывших сотрудников муниципальных предприятий - похищали деньги, выделенные на льготное питание школьников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, их обязали выплатить более 56 млн рублей в доход муниципального бюджета.

Ранее, суд приговорил преступников к лишению свободы на различные сроки: от 4 лет 3 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей до 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей.

Злоумышленники - бывший заместитель директора МУПа, заместитель директора муниципального комбината питания и его бухгалтеры, крали деньги, выделенные на питание детей, с ноября 2011 года по август 2013 год. Всего экс-сотрудники похитили более 56 млн рублей при помощи подложных документов бухгалтерского учета.

В интересах муниципального образования в суд с иском обратился прокурор, который потребовал взыскать с виновных материальный ущерб.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу в полном объеме.