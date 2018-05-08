В ТПП РФ обсудят 15 мая меры повышения инвестиционной привлекательности российской промышленности

В Торгово-промышленной палате РФ 15 мая состоится совместное заседание двух Советов палаты, в ходе которого его участники обсудят меры повышения инвестиционной привлекательности российской промышленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

Члены Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Совета ТПП РФ по инвестиционной политике предложат свои решения в части повышения привлекательности, доходности и эффективности таких инвестиций.

В преддверии заседания политический и общественный деятель, эксперт МЭФ Юрий Крупнов рассказал о своем видении перспектив инвестиционной активности в промышленном секторе. По его мнению, следует уйти от понятия "инвестиционной привлекательности" и перейти к "организации инвестиционного фарватера для инвестиционной накачки форсированной реиндустриализации". "После 30-ти лет деиндустриализации ожидать, что нашу в целом побитую и разбитую промышленность признают привлекательной - бессмысленно, это то же самое, что вести разговоры о привлекательности узников освобождаемого Бухенвальда", - считает он.

Крупнов уверен, что государство обязано организовать объекты для инвестирования.

"В основе организации инвестиционного фарватера для промышленного рывка лежит одновременная организации 10 - 30 новых национальных индустрий. По результатам деятельности возглавляемой мною рабочей группы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России "Приоритетные проекты развития промышленности и агропромышленного комплекса" на данный момент имеются проекты более полуста таких индустрий", - сказал эксперт. Он также добавил, что для реализации таких проектов имеются и команды, способные создать высокорентабельные национальные индустрии.

"Идти надо от новых индустрий. И тогда для массированного инвестирования в них мы с необходимостью придём к кардинальной трансформации валютно-финансовой системы страны, выйдя за пределы долларовой системы и восстановив наш финансово-валютный суверенитет", - прокомментировал Крупнов.