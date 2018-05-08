Депутаты Госдумы принимают решение по кандидатуре премьер-министра. Трансляция

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Госдума решает судьбу премьера. Трансляция

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"Новый старый" кабмин. От перемены лиц курс Правительства не меняется Дмитрий Медведев предложил несколько кандидатур в состав нового старого правительства. Пока известно об основных вице-премьерах. Так, например, ожидается серьезное продвижение министра финансов Антона Силуанова, который может стать первым вице-премьером, сохраняя прежние полномочия. И такое, по сути, совмещение должностей может стать беспрецедентным в истории постсоветской России. В любом случае, перестановки незначительны – идеи Кудрина будут продвигаться через Силуанова, президент доволен действиями Правительства и финансово-экономического блока, поэтому и менять ничего особенно не намерен. Однако все "непопулярные меры" надо успеть провести за пару-тройку лет, потому что потом начнется активная фаза передачи власти. Ну, а дальше – уж как пойдет.
08.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
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Новости
08.05.2018 17:00 Мск (19:00 Екб)
политика
Депутаты Госдумы принимают решение по кандидатуре премьер-министра. Трансляция
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заседание в Госдуме, Дмитрий Медведев (2018) | Фото: Госдума РФ

Сегодня депутаты Государственной думы принимают решение по кандидатуре на пост председателя Правительства РФ.
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После своей инаугурации президент России Владимир Путин вновь выдвинул на эту должность Дмитрия Медведева. Он, в свою очередь, назвал фамилии ключевых министров. Заранее о несогласии поддержать назначение премьера заявили фракции КПРФ и "Справедливой России".

Сам Дмитрий Медведев сегодня выступает с докладом в "нижней палате". Недавно уже отчитывался о работе кабмина в 2017-м году. После парламентарии смогут задать свои вопросы будущему премьеру. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представит депутатам Медведева в качестве кандидата в председатели правительства Владимир Путин.

Голосование будет проходить в открытом режиме.

Накануне.RU ведет текстовую трансляцию с заседания Госдумы.

17:57 Медведев завершил выступление. Володин напомнил, что два дня Медведев встречался с каждой фракцией, там звучали вопросы. Но от блока вопросов на "пленарке" дума не отказывается. Первой слово получает депутат Вера Ганзя от фракции КПРФ. Спрашивает про компенсацию расходов регионов на повышение МРОТ.

17:54 Медведев понадеялся, что представленные кандидаты на вхождение в состав кабмина найдут поддержку президента. Пообещал, что они будут нести персональную ответственность за результат.

17.53: Медведев: Правительство должно будет представить предложения по источникам финансирования "майского указа", объем средств увеличен на треть - на 8 трлн руб.

17.51 Медведев: Мы будем готовить направления деятельности правительства в максимально открытом режиме.

17:50 Медведев говорит, что для реализации указа нужны четкое планирование, финансовые ресурсы, кадры и эффективно работающие механизмы.

17:48 Медведев: Мы должны добиться, чтобы люди жили дольше, жили лучше. Такую среду сможет сформировать только современная экономика.

17:45 Медведев: Нам нужно добиться результата, который определит судьбу страны на десятилетия вперед. Это задача для всего гражданского общества. Прорыв может совершить только сплоченная нация.

заседание в Госдуме, Владимир Путин, Вячеслав Володин(2018)|Фото: Госдума РФ

17:42 "Мы вместе с вами учились жить в период грозовых туч", - сказал Медведев. Он считает, что самые сложные годы мы прошли достойно и даже развиваемся.

17:38 Перед нами стоит высокая цель - качественный прорыв в экономике, социальной сфере, создании инфраструктуры достойной жизни, говорит Медведев. Стабильная экономика с низкой инфляцией, школы, хорошие дороги, чистый воздух - так обрисовывает будущее кандидат в премьеры.

17:37 С программой основных действий выступает Медведев. "Я готов сделать все для развития России", - говорит он.

17:35 Путин говорит, что Медведев в представлении не нуждается. Отметил, что последние шесть лет он работал в "сложное время". "Правительству удалось в эти годы решить экстренные задачи, нарастить перспективы развития". Путин считает, что Правительство работало честно и ответственно.

Президент говорит о подписанном "майском указе".

заседание в Госдуме, Дмитрий Медведев(2018)|Фото: Госдума РФ

"Считаю важным обеспечить преемственность в Правительстве", - сказал президент, добавив, что времени на раскачку нет и надо работать.

"Формирование Правительства должно быть проведено быстро", - сказал Путин. Но прежде надо утвердить председателя: "Обращаюсь к представителям всех фракций: прошу поддержать предложение о назначении на должность председателя Медведева Дмитрия Анатольевича".

17.30 Володин предоставляет слово президенту Владимиру Путину.

заседание в Госдуме, Владимир Путин(2018)|Фото: Госдума РФ

17.27 В зале присутствует 433 депутата из 450. Вошли Путин, Медведев, Володин. Заседание началось.

17:17 Начало "пленарки" задерживается. Депутаты рассаживаются по своим местам. Главных действующих лиц - Медведева, Путина - не видно. Как и спикера "нижней палаты" Вячеслава Володина.

Другие новости по темам: Государственная дума, утверждение Дмитрия Медведева, Владимир Путин
08.05.2018 17:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 05:03 Мск
Госдума может утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая

Ранее 11.04.2018 19:24 Мск
"Медведев выступал, как человек, который сделал свое дело и постарался оставить благоприятное впечатление": В Госдуме оценили отчет главы кабмина








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Депутаты Госдумы принимают решение по кандидатуре премьер-министра. Трансляция
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