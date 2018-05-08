Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73-й годовщиной Победы

в этот день
08.05.18
12:19
В Екб.14:19
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Запуски ракет с Восточного могут перенести из-за импортозамещения
Главное
Силуанов, Мутко, Голодец... Медведев выдвинул кандидатов в вице-премьеры

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 6
Аналитика
Вся аналитика

Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 923



Новости
08.05.2018 12:17 Мск (14:17 Екб)
общество | В России | В бывшем СССР
Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73-й годовщиной Победы
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин, обращение к гражданам (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

"В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма",  - сообщили в пресс-службе.

Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами, добавили в Кремле.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Другие новости по темам: владимир путин, годовщина победы, ссср
08.05.2018 12:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73-й годовщиной Победы
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+