Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

"В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", - сообщили в пресс-службе.

Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами, добавили в Кремле.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.