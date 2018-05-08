Из бюджета Югры на выплаты для ветеранов было выделено 9 миллионов рублей

Единовременную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне получили 5 тыс. 746 югорчан, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Получателями выплат стали инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны.

Сумма выплат составила от 1 тыс. до 3 тыс. руб. в зависимости от категории граждан. Всего на эти цели из бюджета автономного округа было выделено почти 9 млн руб.