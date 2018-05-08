Китайская таможня ужесточает проверки американского импорта

Главное таможенное управление КНР сообщает о намерении ужесточить проверки ввозимых из США яблок и древесины. В случае обнаружения болезней, насекомых-вредителей древесины, партия товара должна отправляться на лабораторное исследование и китайские таможенники настаивают, чтобы на время проведения исследований эти товары не выпускались. Инструкции допускают возможность уничтожения или возврата товара. К настоящему времени к ввозу в Китай не допущены не прошедшие карантин партии яблок, изъятые в четырёх портах – Шанхае, Циндао, Сямэнь и Шэньчжэнь.

Отмечается, что заболевания, найденные в этих яблоках, могут представлять опасность для экологии, лесного хозяйства и агропромышленного комплекса КНР.

Напомним, после того как Белый Дом объявил о введении запретительных пошлин на импорт китайской продукции, Пекин пригрозил симметричными ответными мерами. В итоге страны с двумя крупнейшими в мире экономиками оказались на грани торговой войны. Визит американской делегации в КНР не принёс ощутимых результатов, в настоящее время в Вашингтон направляется курирующий экономические вопросы вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Кроме того, президент США Дональд Трамп рассказал о намерении встретиться с председателем Си Цзиньпином.