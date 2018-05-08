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Новости
08.05.2018 11:48 Мск (13:48 Екб)
спорт | В России
Третьяк: Выступление российских хоккеистов на ЧМ в Дании напоминает игру сборной СССР
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владислав третьяк президент федерации хоккея россии хоккеист (2009) | Фото: Накануне.RU

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной страны в первых трех матчах чемпионата мира 2018 года в Дании.
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Он отметил, что ему нравится, как играет нынешняя сборная России.

"Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в команде СССР в мое время", - сказал Третьяк.

"Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет в немного другой хоккей, в отличие от последних лет. Эта игра комбинационная, команда играет друг на друга", - приводит слова Третьяка ТАСС.

Глава ФХР считает, что положительные изменения в игре сборной на чемпионате мира в Дании связаны с работой исполняющего обязанности главного тренера Ильи Воробьева.

"Положительные изменения в игре я связываю с работой Воробьева, потому что игроки придерживаются плана тренера", - сказал Третьяк.

Илья Воробьев, хоккейный тренер(2018)|Фото: fhr.ru

Кроме того, он назвал хорошим показателем тот факт, что сборная России провела три игры подряд без пропущенных шайб.

"Нас ждут серьезные игры. Но если наша команда будет играть, как с белорусами - с хорошими "физикой", катанием и настроем, то у нас есть возможность занять первое место в группе", - сказал он.

Также президент ФХР отметил, что в оценках результатов стартовых игр россиян стоит учитывать класс соперников.

"Соперники показали не ту игру, на которую способны, поэтому оценку давать очень сложно. Могу сказать, что это не против нас плохо играли, а мы хорошо действовали", - заключил Третьяк.

хоккеисты, хоккей, (2016)|Фото: ТАСС

В первых трех встречах на чемпионате мира - 2018 сборная России забросила суммарно 20 шайб в ворота сборных Франции, Австрии и Белоруссии, при этом не пропустив ни одной.

Россия занимает первое место в группе А с девятью очками. Следующий матч команда проведет против чехов 10 мая.

Напомним, Воробьев возглавил сборную в середине апреля, сменив Олега Знарка.

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08.05.2018 11:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.05.2018 07:41 Мск
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Третьяк: Выступление российских хоккеистов на ЧМ в Дании напоминает игру сборной СССР
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