Саакашвили: США послали Порошенко "черную метку"

Нынешняя украинская власть больше не получит помощи от США из-за невыполнения своих обещаний борьбы с коррупцией. В частности, под угрозой срыва оказалась поставка второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в Facebook написал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Со ссылкой на свои "очень надежные источники, близкие к администрации США" Саакашвили заявил, что помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл прямо сказал украинскому президенту Петру Порошенко, что либо он выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией, либо должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдет на второй срок и именно Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое защищают США, мешает борьбе с коррупцией.

"Ответ американцев была молниеносный: нынешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва вторая поставка партии Джавелин. Черная метка Порошенко и продолжение следует", - написал Саакашвили.

Как сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Запад намерен сменить власть на Украине. Ранее олигарх Игорь Коломойский сказал, что Порошенко больше не будет президентом. Эксперты считают, что его принуждают отказаться от второго срока.