В Екатеринбурге перед Днем Победы возложили цветы к памятнику Жукову

Сегодня, 8 мая, накануне Дня Победы в Екатеринбурге прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Маршалу Константиновичу Жукову.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
Отдать дань памяти прославленному маршалу пришли также члены правительства региона, депутаты Законодательного собрания, представители администрации Екатеринбурга, ветераны и военнослужащие.