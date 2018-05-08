В Екатеринбурге перед Днем Победы возложили цветы к памятнику Жукову

08.05.2018 16:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU

18:28 Екб





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В Екатеринбурге перед Днем Победы возложили цветы к памятнику Жукову