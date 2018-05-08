Прокурор ХМАО в 2017 году заработал в полтора раза больше тюменского коллеги

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отчитался о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В ушедшем году он заработал 4 млн 952 тыс. 261 руб. Владеет участком (1 тыс. 46 кв. м), гаражом (59,8 кв. м) и нежилым домом (54,7 кв. м). В пользовании (вместе с супругой) – квартира площадью 61,3 "квадрата".

Жена прокурора отчиталась о заработке в 1 млн 123 тыс. 769 руб. Одной квартирой она владеет полностью (92,7 кв. м), во второй, площадью 44,2 "квадрата", ей принадлежит половина. Ездит она на "Тойоте РАВ-4".

Точно такие же собственность и находящаяся в пользовании супругов квартира были задекларированы или и в прошлом году. Скорректированы немного лишь доходы: Ботвинкин в 2016 г. заработал 4 млн 891 тыс. 581 руб., его жена – 1 млн 87 тыс. 145 руб.