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Новости
08.05.2018 11:22 Мск (13:22 Екб)
общество | Пермский край
Противопожарная служба Пермского края получила 10 новых автомобилей
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(2018) | Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня начальники пожарных частей Пермского края получили ключи от 10 спецавтомобилей из рук губернатора региона Максима Решетникова. Глава пообещал продолжить системную поддержку силовых ведомств.

Из 10 пожарных машин две останутся в пожарно-спасательных подразделениях Перми, остальные поступят в муниципальные районы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора. Максим Решетников сообщил, что краевые власти ежегодно будут закупать не менее 10 машин, чтобы обновлять парк.

"Задача укрепления противопожарной службы для нас является приоритетной. Нам важно, чтобы была обеспечена защита людей, как на крупных объектах, так и в частном секторе", — отметил губернатор и поздравил собравшихся с наступающим Днём Победы.

Действующую технику горожане смогут увидеть завтра, в День Победы на площадке у Театра-Театра пройдет выставка современного пожарного оборудования, добавил Максим Решетников.

(2018)|Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Как отметил врио начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев, новые автомобили позволят пожарным в минимальные сроки выполнять основную задачу – спасать жизни людей, их имущество.

Один автомобиль "Урал" будет направлен в Лысьвенский городской округ. По словам начальника 27 Отряда противопожарной службы Пермского края Бориса Голубцова, новая машина позволит быстрее прибывать на место происшествия, к тому же автомобиль имеет высокую проходимость и большой объем канистры (5,5 тонн) под воду для тушения пожаров.

"В Лысьвенском городском округе много поселков и деревень с низкой транспортной доступностью. Новая техника позволит проехать про проселочным дорогам в любых условиях и в любое время года. Это важно для обеспечения безопасности жителей, эта техника поможет нам спасать человеческие жизни и целостность их домов и другого имущества", — сказал Голубцов.

Отметим, ежегодно предполагается пополнять автопарк пожарной охраны Прикамья 10 автоцистернами. Также в этом году планируется ввести четыре пожарных депо в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. А до 2022 г. предполагается построить еще пять пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске.

Кроме того, в этом году будет направлено дополнительно 61 млн руб. на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, УАЗики. Это позволит сформировать две новые пожарно-химические станции в новых лесхозах – в Чусовском на три района и Коми-Пермяцком округе.

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08.05.2018 11:22 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:22 Екб


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Противопожарная служба Пермского края получила 10 новых автомобилей
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