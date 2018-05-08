Борис Дубровский: Уже в ближайшей перспективе в Челябинске станет чище воздух и вода

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский воспринимает Указ Президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" как прямую поддержку главой государства региональных экологических инициатив, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, Путин поручил Правительству РФ до 2024 году обеспечить кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. Поручение требует учитывать сводные расчеты допустимого негативного воздействия на окружающую среду.

"Воспринимаю этот Указ как прямую президентскую поддержку наших экологических инициатив. Мы долго шли к этому. Была проведена большая работа в тесном контакте с Министерством природных ресурсов и экологии России, профильным Комитетом Государственной думы, другими заинтересованными органами", - отметил губернатор.

По словам Бориса Дубровского, к созданию сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух регион приступил сразу после экологического Госсовета в декабре 2016 года. Также налажен диалог с крупными южноуральскими предприятиями. В итоге сформировалась группа компаний-драйверов в реализации природоохранных программ, "готовых выполнять поручение Президента о переходе промышленных предприятий на наилучшие доступные экологические технологии".

"Считаю, что стратегическая задача, поставленная Президентом в новом Указе, вполне достижима. Уже в ближайшей перспективе (3-5 лет) в Челябинске станет чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу промышленных предприятий сократятся. Также уверен, что тесное и эффективное взаимодействие с федеральным центром позволит Челябинской области решить и другие экологические проблемы с многолетней историей", - считает глава области.