Украинский телеканал "Интер" разместил анонс праздничного концерта, посвященного Дню Победы, который выйдет в эфир 9 мая. На нем ведущие заявляют, что киевская власть чествует фашистских преступников.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – говорит ведущий Андрей Доманский.

"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!" - говорит со сцены ведущая Анастасия Даугуле.

Большинство украинских СМИ раскритиковали "Интер" и обвинили в работе на Россию. При этом слово "фашисты" взяли в кавычки. А глава Украинского института памяти Владимир Вятрович с возмущением назвал массовое празднование Дня Победы на Украине "победобесием".

Как и в прошлые годы, 9 мая украинские нацисты готовятся устроить провокации и воспрепятствовать проведению "Бессмертного полка".