Национальное собрание Армении проводит заседание, на котором повторно определит кандидатуру премьер-министра страны

Национальное собрание Армении проводит заседание, на которой состоится повторное голосование по кандидатуре на пост премьер-министра, передает ТАСС.

В ходе заседания оппозиционная фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Он является единственным кандидатом на эту должность.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 мая на специальном заседании Национальное собрание РА не избрало премьер-министра. Сторонники Пашиняна, который не смог набрать необходимое число голосов в парламенте Армении на выборах премьер-министра, после этого стали блокировать по всей республике улицы, железные дороги и мосты.

За единственного кандидата, Никола Пашиняна, тогда проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.