"МегаФон", Газпромбанк, Ростех и USM Holdings создают совместную компанию

"МегаФон", Газпромбанк, "Ростех" и USM Holdings бизнесмена Алишера Усманова создают совместную компанию для проектов в сфере цифровой экономики.

Как говорится в сообщении "Мегафона", для этого создана новая структура - АО "МФ технологии" (МФТ), в которую оператор внесет пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group.

Сейчас акционером МФТ является дочерняя компания "Мегафона" - Lefbord Investment Limited. По условиям сделки Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%, у Lefbord остается 45% акций МФТ.

При этом вся компания оценивается в $450 млн. Таким образом, Газпромбанк заплатит $157,5 млн, "Ростех" - $49,5 млн, USM - $40,5 млн.

Как сообщает "Коммерсант", партнеры намерены развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию совместному предприятию "Яндекс.Маркета" и Сбербанка.

В декабре 2017 года Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение по созданию СП на базе "Яндекс.Маркета". О намерении начать совместный проект компании объявили в августе 2017 года.