Откажитесь от прогулок: в Перми на День Победы объявлено штормовое предупреждение

В День Победы в Прикамье ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели советуют пермякам по возможности отложить прогулки и поездки до стабилизации погодных условий. И напоминают, что на улице следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями

"Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий", - сообщают в ведомстве.

Напомним, 9 мая масштабные праздничные действия пройдут в разных районах Перми, центральными городскими площадками станут Октябрьская площадь и городская эспланада. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья.

Центральные праздничные мероприятия пройдут под слоганом "Великие Победы Великой страны".