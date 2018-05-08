Роскомнадзор ограничил доступ к более 20 сайтам, на которых продают ордена Великой Отечественной войны

Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту с информацией о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны и иных государственных наград и знаков отличия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"На основании требований Роскомнадзора владельцы 12 интернет-ресурсов удалили противоправную информацию. Владельцам двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации в указанный срок. В связи с неудалением противоправной информации операторами связи ограничивается доступ на территории России к четырем страницам сайтов",- говорится в сообщении.

За приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Роскомнадзоре.