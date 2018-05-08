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политика  |  комментариев: 6
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Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
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Новости
08.05.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
"Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн СПГ с первой очереди завода
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Ямал СПГ, Сабетта, танкер-газовоз Кристоф де Маржери (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Завод "Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн продукции с первой очереди завода. Двухмиллионная тонна была отгружена в 27-й партии.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, поставки СПГ осуществляются с декабря 2017 г. арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч куб. м (около 74 тысяч тонн). С апреля 2018 г. начались поставки СПГ по долгосрочным контрактам, в рамках которых уже отгружено четыре партии.

В апреле также выполнен первый розжиг газовых турбин компрессоров второй очереди завода СПГ мощностью 5,5 млн т.

Как сообщало Накануне.RU, НОВАТЭК планирует запустить вторую технологическую линию завода "Ямал СПГ" в сентябре текущего года, третью линию - в декабре 2018 г. - начале 2019 г.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн т в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 г., отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 г. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).

Другие новости по темам: Ямал СПГ, НОВАТЭК, сжиженный природный газ, отгрузка СПГ
08.05.2018 11:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
13:00 Екб


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"Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн СПГ с первой очереди завода
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