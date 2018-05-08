"Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн СПГ с первой очереди завода

Завод "Ямал СПГ" отгрузил второй миллион тонн продукции с первой очереди завода. Двухмиллионная тонна была отгружена в 27-й партии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, поставки СПГ осуществляются с декабря 2017 г. арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч куб. м (около 74 тысяч тонн). С апреля 2018 г. начались поставки СПГ по долгосрочным контрактам, в рамках которых уже отгружено четыре партии.

В апреле также выполнен первый розжиг газовых турбин компрессоров второй очереди завода СПГ мощностью 5,5 млн т.

Как сообщало Накануне.RU, НОВАТЭК планирует запустить вторую технологическую линию завода "Ямал СПГ" в сентябре текущего года, третью линию - в декабре 2018 г. - начале 2019 г.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн т в год. Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 г., отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 г. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).