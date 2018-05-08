ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области

в этот день
08.05.18
12:25
В Екб.14:25
Маршал Жуков пускал "штрафбаты" по минным полям? "Российская газета" удивила читателей накануне 9 мая
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Запуски ракет с Восточного могут перенести из-за импортозамещения
Главное
Силуанов, Мутко, Голодец... Медведев выдвинул кандидатов в вице-премьеры

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 6
Аналитика
Вся аналитика

Константин Семин о благополучной Тюмени: "Нельзя отгородиться от страны и представить себя локальным Эдемом" В рамках местного проекта открытых лекций "КонцептХаб" в Тюмень в минувшие праздники приезжал известный журналист, телеведущий ВГТРК, автор программы "Агитпроп" Константин Семин. Местные СМИ, естественно, предпочли не замечать одного из активных сторонников левых идей в России. Тем не менее двухчасовая лекция "Социализм VS Капитализм" собрала полный зал слушателей.
08.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть IV Все попытки власти доказать мою виновность и добиться от меня покаяния были безуспешны. Несмотря на длительное заключение, я остался при своих убеждениях и собирался отстаивать их дальше. Впереди был обмен пленными и возвращение к своим для продолжения борьбы с жалкими пигмеями, захватившими власть.
08.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 923

ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дорога, ремонт, яма (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Госавтоинспекция Свердловской области усиливает надзор за состоянием дорог: за две недели установлено более 3,5 тыс. дорожных недостатков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Читайте также:

Сотрудники ГИБДД выписали уже 648 предписаний, за неисполнение которых составлено 13 протоколов, а также 75 протоколов – за грубые нарушения в содержании дорог.

Сейчас Госавтоинспекция особое внимание уделяет тем участкам автодорог, где проходят автобусы, и трассам, где предусмотрен высокий скоростной режим.

По улично-дорожной сети Екатеринбурга составлено 11 протоколов и внесено 92 предписания на устранение имеющихся недостатков.

Кроме того, в целях безопасности дорожного движения в этом году планируется нанести разметку на 5 тыс. 453 км, устранить ямы на дорогах и привести к стандартам 216 пешеходных переходов, расположенных рядом с общеобразовательными организациями.

Другие новости по темам: ГИБДД, дороги, состояние дорог
08.05.2018 10:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:53 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ГИБДД считает ямы на дорогах Свердловской области
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+