В одном из сгоревших в Ноябрьске торговых центров были нарушены правила пожарной безопасности

В мэрии Ноябрьска прошло совещание, на котором обсудили пожары в двух торговых центрах, "Таурус" и "Семья". Как оказалось, в одном из них ранее нашли нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

"На заседании изучили результаты проверок торговых точек. Нарушения требований пожарной безопасности нашли, в том числе, в "Таурусе" и "Семье". Торговая площадь в "Семье" не поделена на пожарные отсеки, из-за чего выгоревшая площадь составила 2 тыс. 200 "квадратов". В ходе проверок 25 торговых точек прошла сверка фактически построенной площади и эксплуатируемой. В шести нашли нарушения, в их числе - "Семья". Информация передана в прокуратуру", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, возгорания произошли в ночь на 6 мая. Ущерб – 63 млн руб. Возбуждены уголовные дела.