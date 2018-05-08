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от издателя  |  добавить комментарий


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Новости
08.05.2018 10:48 Мск (12:48 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане перед Днем Победы возложили венки к Вечному огню
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8 мая, Вечный огонь, Курган, возложение венков (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане жители города, губернатор Зауралья и представители всех ветвей власти возложили цветы и венки к Вечному огню, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мне кажется, нет практически ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Смотрите, вот уже 73 года прошло со Дня Победы, а мы до сих пор помним подвиги этих героев", - отметила жительница Кургана Елена Гладкова.

8 мая, Вечный огонь, Курган, возложение венков(2018)|Фото:Накануне.RU

"Пока жив последний ветеран, пока наши дети и внуки помнят эту победу, всегда на мемориалы будут нести цветы. Очень жалко, что на Украине сегодня прямо противоположная история - там чествуют фашистов. Но мы своих детей учим знать правду, а не ложь", - поделился своим мнением пенсионер из Кургана Геннадий Выходцев.

Глава региона Алексей Кокорин отметил, что задача власти и задача молодого поколения сегодня помнить все то, что было сделано в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Фролов, Алексей Кокорин, 8 мая, возложение венков, Вечный огонь, Курган(2018)|Фото:Накануне.RU

"У меня, как и у многих, оба деда погибли. Когда мы чествуем фронтовиков и возлагаем цветы, я, конечно, вспоминаю и своих родных. Они точно так же, как тысячи зауральцев защищали свою страну, не щадя жизней. Нам нужно сделать все возможное, чтобы подрастающее поколение воспитывалось на их достойном примере, чтобы формировалось чувство патриотизма, любви к Родине. Так наша страна станет еще сильнее", -сказал губернатор.

8 мая в 19.00 возле Вечного огня в Кургане пройдет традиционная акция "Свеча памяти".

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08.05.2018 10:48 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:48 Екб


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В Кургане перед Днем Победы возложили венки к Вечному огню
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