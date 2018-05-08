15 екатеринбуржцев будут служить в Президентском полку

Первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко рассказал, что 15 уральцев отправятся служить в Президентском полку. Кожемяко принял участие в программе "Открытая студия" на "41-Домашний", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Весенняя призывная компания продлится до 15 июня. Из Екатеринбурга к службе привлекут 860 человек. На сегодняшний день призвано около 21%, некоторые молодые люди уже отправлены в войска. На следующей неделе 15 человек отправят в Президентский полк", - заявил Кожемяко. По его словам отбор проходит очень серьёзно.

Первый замглавы мэрии города уверен, что призывная компания пройдет успешно.