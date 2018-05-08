В Красноярском крае при столкновении микроавтобуса и экскаватора погибли четыре человека

В Красноярском крае проводится проверка после ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла ночью 8 мая на 652 км автодороги Р-257 "Енисей" - микроавтобус "Тойота Хайс" под управлением 24-летнего жителя республики Тыва столкнулся с экскаватором, который обслуживал данный участок дороги.

"В результате столкновения есть погибшие, в т.ч. водитель микроавтобуса, который перевозил пассажиров, двигаясь из г. Кызыла в сторону г. Абакана. Пассажирам автобуса, получившим травмы различной степени тяжести, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. В региональном главке МВД уточнили, что жертвами ДТП, помимо водителя микроавтобуса, стали еще три человека.

В связи с ДТП проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Материалы в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, направлены в региональное управление СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ.

Прокуратура Ермаковского района совместно с ОГИБДД МО МВД России "Шушенский" начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения компании ООО "Восток", которой принадлежит экскаватор.