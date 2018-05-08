ЛДПР выступает за коалиционное Правительство во главе с Медведевым

У ЛДПР есть собственные кандидатуры для вхождения в новый состав Правительства России.

Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский после встречи с кандидатом на пост премьер-министра России Дмитрием Медведевым.

"Мы сторонники коалиционного правительства и коалиционного парламентского большинства, потому что это более устойчивая модель. И мы - партия ЛДПР - всегда были готовы взять на себя ответственность и войти в правительство", - цитирует слова Жириновского официальный сайт ЛДПР.

Председатель партии российских либерал-демократов сообщил, что фракция направила своих кандидатов для рассмотрения возможности включения их в состав правительства.

"Наш депутат, заместитель главы комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов мог бы стать министром образования. Наш депутат, глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев мог бы возглавить созданное министерство по делам туризма. Александр Курдюмов, тоже наш депутат, бывший вице-губернатор Нижегородской области, бывший начальник Центрального аппарата ЛДПР и глава нашей центральной контрольно-ревизионной комиссии мог бы возглавить Министерство строительства и ЖКХ. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев может стать министром природных ресурсов. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов может быть министром труда. А наш губернатор Смоленской области Алексей Островский - это потенциальный министр юстиции. Все они – еще достаточно молодые люди, но успевшие себя проявить и давно работающие именно в своих сферах", - перечислил своих "номинантов" Жириновский.

При этом председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов сообщил в своем Twitter, что на заседании фракции 7 мая принято решение не поддерживать кандидатуру Медведева в качестве главы кабмина.

С "эсерами" солидарны и коммунисты в парламенте. Как ранее сообщало Накануне.RU заместитель председателя фракции КПРФ Николай Коломейцев также заявил, что их однопартийцы в Госдуме не поддержат кандидатуру Медведева.

Ожидается, что сегодня с парламентской оппозицией в Госдуме (КПРФ и "СР") будут проведены консультации, вероятно, с депутатами лично встретится Медведев. А пленарное заседание Госдумы, где будет обсуждаться кандидатура премьера, посетит президент Владимир Путин, о чем сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Впрочем, даже если коммунисты и "справедливороссы" останутся при своем мнении, от их голосования, за исключением политической составляющей, ничего не зависит. Напомним, что расклад сил в Госдуме по фракциям следующий: "Единая Россия" – 339 депутатов, КПРФ – 42, ЛДПР – 40, "Справедливая Россия" – 23.

Как передает сайт "ЕР", председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи Медведева с депутатами от "Единой России" подчеркнул, что депутатам и правительству вместе предстоит принимать очень много сложных решений. И при этом добавил: "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща".

Учитывая эти заявления спикера Госдумы, неожиданностей при голосовании не предвидится, и "единороссы" проголосуют за кандидата, предложенного Путиным.

Отметим, что голосование по этому вопросу сегодня будет открытым.