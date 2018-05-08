Челябинского застройщика оштрафовали на 1,3 млн рублей за сговор с районной администрацией

УФАС оштрафовало строительную компанию "Челябинскгражданстрой" за участие в антиконкурентном соглашении с администрацией Сосновского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Мэрия и строительная компания заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало получение субсидии под конкретный объект и заключение контракта без проведения торгов на приобретение мебели на сумму 8,9 млн рублей.

Администрация приобрела у компании оборудование и мебель без проведения конкурентных процедур в рамках контракта по купле-продаже детского сада. Цена данного контракта, заключенного в 2015 году, составила 209 млн рублей. Из этой суммы 8,9 млн рублей было заплачено за приобретение оборудования, мебели и материальных ресурсов.

В результате "Челябинскгражданстрой" и администрация Сосновского района признаны нарушившими требования Закона о защите конкуренции. Должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.